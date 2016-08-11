اتفاق يعيد شركات نفط كبرى إلى مشاريع النفط العراقية

قال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق توصل لاتفاق مع شركات "بي.بي" و"شل" و"لوك أويل" لاستئناف الاستثمارات المتوقفة في حقول النفط التي تطورها هذه الشركات، ما يفسح المجال لاستئناف المشروعات التي توقفت في العام الحالي وزيادة إنتاج النفط الخام في عام 2017.



وتؤجل هذه الاتفاقات - التي جرى التوصل إليها في يوليو وأغسطس - تنفيذ المشروعات إلى النصف الثاني من العام، بعدما خططت الشركات الثلاث لتنفيذها في النصف الأول، حيث تم تعليقها بسبب انخفاض أسعار النفط.



وقال مسؤولون إنه من المنتظر أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة إنتاج النفط الخام العراقي بما يتراوح بين 250 ألفا و350 ألف برميل يومياً في العام المقبل. وينتج العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا معظمها من المنطقة الجنوبية.

