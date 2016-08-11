الفالح: أتوقع طلبا قويا على الخام السعودي

توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح طلباً قوياً على الخام السعودي رغم ضعف المعنويات، مشيراً إلى أن زيادة إنتاج المملكة ترجع إلى زيادة الطلب الصيفي الموسمي.

وأضاف الفالح بحسب بيان نشرته وكالة رويترز للأنباء "نراقب سوق النفط وسنتخذ إجراء مع أوبك والمنتجين المستقلين إذا لزم الأمر لإعادة التوازن للسوق".

ولفت الفالح إلى أن اجتماع الجزائر الشهر المقبل سيناقش الوضع في السوق بما في ذلك أي إجراء محتمل قد تتطلبه إعادة الاستقرار للسوق.

وتوقع الفالح تسارع تصريف المخزون في كل أنحاء العالم مما سيدعم أسعار النفط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس قد قالت إن "انخفاض سعر النفط... أدى إلى تصدر "التخمة" عناوين الأخبار من جديد على الرغم

من أن تقييماتنا تظهر في الأساس أنه لا تخمة في المعروض في النصف الثاني من العام".