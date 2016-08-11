مجلس الوزراء المصري يعتمد 5 اتفاقيات بترول جديدة

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا أن مجلس الوزراء وافق على خمس اتفاقيات بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول، منها أربع اتفاقيات للبحث عن الغاز، وواحدة للبحث عن الغاز وزيت البترول.

يشار إلى أن أربعة من هذه الاتفاقيات من المقرر أن تعقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركات الأجنبية BP البريطانية و"توتال" الفرنسية وشركتي Eni و Edison الإيطاليتين للبحث عن الغاز في أربع مناطق بحد أدنى للاستثمارات في هذه المناطق مجتمعة يبلغ 231 مليون دولار.

أما الاتفاقية الخامسة فهي بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Trident Petroleum للتنقيب عن النفط بخليج السويس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بإرسال مشاريع قوانين هذه الاتفاقيات إلى مجلس النواب لإقرارها للبدء في تنفيذها.