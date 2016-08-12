إيران تخفض سعر الخام إلى آسيا لأدنى مستوى في 8 أشهر

خفضت إيران سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام الخفيف للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى له منذ يناير، لتنضم إلى منتجي الشرق الأوسط الذين خفضوا أسعار شحناتهم إلى المنطقة هذا الشهر في معركتهم على الحصة السوقية.

وقال مصدر مطلع بالقطاع اليوم الجمعة، إن سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف بلغ متوسط أسعار خامي عمان ودبي لشهر سبتمبر، مخصوما منه 0.85 دولار للبرميل بانخفاض 1.30 دولار عن الشهر السابق.

وتسعى طهران حثيثاً لاستعادة حصتها السوقية بعدما خسرتها تحت وطأة العقوبات الدولية التي تم رفعها في يناير، وقد بلغت صادراتها إلى آسيا أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في يونيو.

من جهة أخرى، رفعت إيران أسعار مبيعاتها من النفط في منطقة البحر المتوسط وميناء سيدي كرير في سبتمبر، حيث زادت أسعار الخامات الثقيلة بنحو دولار للبرميل في أول زيادة من نوعها خلال شهرين على الأقل.

ورفعت إيران أيضاً أسعار مبيعاتها من الخام إلى شمال غربي أوروبا في سبتمبر أيلول للشهر الثاني على التوالي.