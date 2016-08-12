برنت يواصل المكاسب بدعم من تصريحات وزير النفط السعودي

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة نتيجة توقعات بأن المصدرين قد يبحثون خلال اجتماع مقبل سبل تعزيز سوق ما زالت تلاحقها زيادة المعروض من النفط.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.35% إلى 46.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، بزيادة عن الإغلاق السابق، وليس بعيدا عن أعلى مستوى شهري وصلت إليه في الجلسة السابقة وهو 46.30 دولار، وفقاً لـ "رويترز".

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 22 سنتا أو 0.51% إلى 43.71 دولار للبرميل عن آخر إغلاق لها.

وتعززت الأسواق مع إعلان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن منتجي النفط سيناقشون خلال اجتماع سيُعقد الشهر المقبل في الجزائر تحركا محتملا لتحقيق استقرار أسعار النفط.