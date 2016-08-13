النفط يرتفع مدعوما بتفاؤل السعودية باستقرار السوق

صعدت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل ومعززة مكاسب الجلسة السابقة، التي بلغت حوالي 5 بالمئة والتي أثارتها مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد تعليقات لوزير الطاقة السعودي بشأن الطمأنة تجاه استقرار السوق.

وتراجع النفط عن بعض مكاسبه بعد بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أظهرت ارتفاع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة للاسبوع السابع على التوالي وهي أطول سلسلة من الارتفاعات في أكثر من عامين. وأضافت شركات انتاج الخام 17 حفارا نفطيا في الاسبوع المنتهي في 12 أغسطس وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا أو 2.02 بالمئة لتسجل عند التسوية 46.97 دولار للبرميل بعد أن لامست 47.05 دولار وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط دولارا أو 2.30 بالمئة لتبلغ عند التسوية 44.49 دولار للبرميل بعد أن قفزت اثناء الجلسة إلى 44.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني والعشرين من يوليو تموز.

وينهي الخامان كلاهما الاسبوع على مكاسب حوالي 6 بالمئة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ آواخر أبريل.