العراق يبدأ في تشغيل محطة لمعالجة الغاز الطبيعي

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق بدأ اليوم الأحد تشغيل محطة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وأضافت أن المحطة التي تقع في محافظة ميسان على الحدود مع إيران ستعالج الغاز المصاحب للخام المستخرج من حقلي الفكة والبزركان.

وسيتم ربط جميع الحقول النفطية في ميسان بالمحطة في المستقبل.

ويحرق العراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية نحو 70% من إنتاجه من الغاز الطبيعي، بحسب شركة غاز البصرة التي تأسست بمشاركة شل وميتسوبيشي.

وبدأت غاز البصرة أيضا هذا العام تصدير شحنات من مكثفات الغاز وغاز البترول المسال المعالج من الحقول في منطقة البصرة.