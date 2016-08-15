برلمان العراق يوافق على تعيين وزير جديد للنفط

ذكر التلفزيون العراقي أن البرلمان وافق اليوم الاثنين على تعيين جبار علي لعيبي الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب وزيرا للنفط في إطار تعديل لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وشركة نفط الجنوب مسؤولة عن إنتاج معظم الخام في البلاد. ولعيبي واحد من بين ستة مرشحين اختارهم العبادي لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان وافق على 5 منهم بينهم لعيبي خلال جلسة عقدت في بغداد.

والمرشح الوحيد الذي جرى رفضه هو الذي اختاره العبادي لتولي منصب وزير التجارة.

وكان العبادي أعلن في وقت سابق من هذا العام نيته تنفيذ تعديل وزاري من خلال تعيين تكنوقراط مستقلين كوزراء.

والإجراء خطوة لمكافحة الفساد المستشري والذي يتفاقم بفعل نظام المحسوبية الذي يسمح للجماعات السياسية الكبيرة بتكديس الثروات والنفوذ.

ونظم موالون لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مظاهرات دعما لإصلاحات لمكافحة الكسب غير المشروع تحولت إلى العنف في مايو أيار بعدما عطلت جماعات سياسية ذات نفوذ خطط العبادي.

وكان لعيبي على قائمة سابقة من المرشحين لمناصب وزارية عطلها البرلمان في أبريل نيسان.

ومن المقرر أيضا أن يستجوب أعضاء البرلمان اليوم الاثنين وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن تهم تتعلق بالفساد وتشمل عقودا للأسلحة لكن منصب العبيدي ليس ضمن تلك التي يسعى العبادي لتغييرها.