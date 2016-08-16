روسيا تعلن مشاركتها في اجتماع "أوبك" في فيينا

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اهتمام روسيا في المشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" أكتوبر المقبل في فيينا، فيما تطرح تساؤلات حول إمكانية اتخاذ تدابير مشتركة لتثبيت العرض.

وقال نوفاك، في بيان، إن وفدا روسيا قد توجه الى مقر اوبك لمناقشة الاجتماع المقبل لحوار الطاقة بين روسيا واوبك، وهو الشكل المألوف لتبادل الافكار بينهما.

وأوضحت الوزارة الروسية، أن الوفد الروسي قد ناقش مع "أوبك" خلال زيارته الى فيينا، "الوضع الحالي لسوق النفط والتوقعات المتعلقة بتطوره" و"جوانب التعاون" بين موسكو والمنظمة.



وكان أشار نوفاك أمس إلى استعداد بلاده للتعاون مع السعودية للتوصل الى استقرار السوق.

يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة "أوبك" محمد بن صالح السادة كان أعلن الاسبوع الماضي عن اجتماع غير رسمي للبلدان الاعضاء على هامش المنتدى الدولي الخامس عشر للطاقة من 26 الى 28 سبتمبر في العاصمة الجزائرية.