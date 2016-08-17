النفط يهبط وسط تشكيك المحللين بنجاح محادثات كبح الإنتاج

تراجعت أسعار عقود النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع تشكك المحللين في نتيجة ناجحة لمحادثات للمنتجين لكبح تخمة في الإمدادات.

وانخفضت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق 29 سنتاً أو ما يعادل0.59% إلى 48.94 دولار للبرميل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن أسعار خام القياس العالمي مازالت مرتفعة أكثر من 17% منذ أوائل أغسطس آب، وتبقى غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع البالغ 49.36 دولار للبرميل الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.41% إلى 46.39 دولار للبرميل، لكنها تبقى مرتفعة حوالي 18% عن مستوياتها في أوائل أغسطس آب.

وأرجع متعاملون هذا الانخفاض إلى مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب قوية للأسعار أخيراً وإلى شكوك في أن أي محادثات للمنتجين لكبح تخمة المعروض ستكون ناجحة.

وقالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن المنظمة ستستأنف على الأرجح محادثات بشأن تجميد مستويات الإنتاج عندما تجتمع مع منتجين من خارج أوبك الشهر القادم.

والمرة السابقة التي اجتمع فيها أعضاء أوبك مع منتجين رئيسيين خارج المنظمة مثل روسيا كانت في أبريل نيسان لمناقشة سبل خفض فائض الإنتاح. وفشلت تلك المحادثات بسبب خلافات داخلية بين الأعضاء.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم أمس الثلاثاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بواقع مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من أغسطس إلى 519.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 522 ألف برميل.