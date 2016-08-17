عقود النفط الآجلة تصعد متجهة لـ50 دولارا

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا متواضعا اليوم الأربعاء بعد تراجع في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية مما أبطل أثر مؤشرات على زيادة الإنتاج السعودي إلى مستويات قياسية مرتفعة بما يزيد تخمة المعروض العالمي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مما فاجأ المحللين الذين توقعوا زيادتها 522 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل متجاوزة التوقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 46.73 دولار للبرميل لتعكس اتجاهها بفعل البيانات بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 45.84 دولار.

وارتفعت عقود خام برنت 47 سنتا إلى 49.70 دولار. كانت السوق تحت ضغط في وقت سابق من الجلسة.

وقال بعض المتعاملين إن السوق قد تظل تحت ضغط رغم بيانات العرض والطلب الداعمة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بعد أن ارتفعت مخزونات الخام على غير المتوقع في الأسابيع الثلاثة السابقة وزاد عدد الحفارات الأمريكية العاملة.

وقال طارق زاهر متعامل فروق أسعار النفط الخام لدى تيتشي للاستشارات المالية في نيويورك "مازلنا أعلى بكثير من معدلاتنا لمخزونات الخام لهذا الوقت من السنة وبدأنا نصل إلى مستويات فنية تشير إلى مغالاة في الشراء."

وقال "في ظل ارتفاع عدد الحفارات الأمريكية مجددا لعدة أسابيع وحتى إذا حدث التجميد فإننا نتحدث عن تجميد عند مستويات إنتاج أعلى."