برنت يلامس 50 دولاراً وسط توقعات قوية بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وتجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في ستة أسابيع، مع استمرار حديث التجار عن احتمال التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها الشهر المقبل.

وجرى تداول برنت في العقود الآجلة بسعر 49.93 دولار للبرميل بارتفاع قدره ثمانية سنتات بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 50.05 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بسعر 47.10 دولار للبرميل بارتفاع قدره 31 سنتا.

ونتج ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط اليوم الخميس أيضا عن تدفق الطلبيات الجديدة لشحن الخام الأميركي إلى أوروبا للاستفادة من فرصة فارق السعر الكبير بين الخام الأميركي وبرنت القياسيين.

وساعد الهبوط غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بالفعل على دعم الأسعار مع انخفاض مخزونات البنزين أيضا أكثر من المتوقع بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء.

خبير: الاتفاق وارد

وفيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل على هامش منتدى الطاقة في الجزائر، يرى الخبير في شؤون النفط، محمد الشطي، أن النجاح في التوصل لاتفاق حول تجميد الإنتاج أمر وارد، مستندا إلى أن هبوط الأسعار أمر لا يرغب فيه أحد، وهو ما أكدته تصريحات وزراء الطاقة بعد اجتماع "أوبك" الأخير، والتي تصب جميعها في إطار الرغبة بدعم الأسعار من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج.

وأشار الشطي في مقابلة مع "العربية" إلى أن ترقب اجتماع الجزائر كان له وقع إيجابي على أسواق النفط، وقد لعب دوراً في رفع الأسعار خلال الأيام الماضية بحدود 5 دولارات للبرميل، مضيفاً أن تصريحات وزير النفط السعودي خالد الفالح دعمت أيضاً أسعار الخام.

من ناحية أخرى، لم ينفِ وجود عراقيل، مؤكداً أن التوصل لأي اتفاق يظل رهن توافق سعودي إيراني خلال اجتماع الجزائر، وأن إبرام أي اتفاق سيكون أمراً صعباً إن لم تكن إيران جزءاً منه.

ورجح الخبير في شؤون النفط أن يتم التوصل لإطار اتفاق يتم تطويره في اجتماع "أوبك" القادم، في حال تعذر إبرام اتفاق حقيقي في اجتماع منتدى الطاقة الدولي في الجزائر.

وحول الأخبار التي نقلتها "رويترز" أخيراً عن نية السعودية رفع إنتاجها من الخام، قال الشطي إن الدول عادة ما تلجأ إلى تنفيذ خطط لاختبار قدرتها على رفع مستويات الإنتاج بشكل متواصل، كما أن فترة الصيف تحتم رفع الإنتاج في الدول التي تعتمد على النفط لتوليد الكهرباء كالسعودية، مشدداً على أنه من الضروري انتظار التصريحات الرسمية بهذا الخصوص.