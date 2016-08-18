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صادرات الخام السعودية ترتفع لـ7.456 مليون برميل يومياً

المصدر: دبي - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.456 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من 7.295 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشر تلك البيانات على موقعها الإلكتروني.

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#نفط, #طاقة, #أسواق, #اقتصاد, #أوبك

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