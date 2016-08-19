العراق ينوي رفع تدفقات النفط في خط أنابيب تركيا

قال مسؤول بشركة نفط الشمال التي تديرها الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إن العراق يعتزم زيادة تدفقات الخام التي يضحها عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا، لتصل إلى معدلها الطبيعي البالغ 150 ألف برميل يومياً في الأسبوع القادم.



واستأنفت الشركة التابعة لوزارة النفط في بغداد أمس الخميس، ضخ الخام من حقول تديرها في كركوك عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد.

ويمتد خط الأنابيب الذي مدته حكومة إقليم كردستان العراق من حقل طق طق النفطي، عبر خورمالا، إلى فيشخابور على الحدود، حيث يرتبط بخط أنابيب النفط الرئيسي كركوك-جيهان المتجه إلى ميناء جيهان التركي.



وتوقفت الشركة عن استخدام خط الأنابيب في مارس، بسبب نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن السيطرة على صادرات النفط الكردية.



وجرى استئناف ضخ الخام بعدما عبر وزير النفط العراقي الجديد جبار علي لعيبي عن تفاؤله يوم تعيينه الاثنين الماضي، بإمكانية حل المشكلة مع الأكراد.



وبدأت التدفقات بمعدل بلغ نحو 70 ألف برميل يومياً أمس الخميس، لأغراض الاختبار، وستتم زيادتها تدريجيا حتى تصل إلى المستوى الطبيعي البالغ 150 ألف برميل يومياً، بحسب ما ذكره مسؤول بالشركة.



وينقل خط الأنابيب النفط إلى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط، حيث يبيع الأكراد الخام بشكل مستقل في السوق العالمية إلى جانب النفط الذي يتم إنتاجه في الإقليم شبه المستقل.



وسيطرت القوات الكردية على كركوك التي كانت محل نزاع طويل وحقولها في يونيو 2014.