النفط يقفز فوق حاجز 50 دولاراً ترقباً لاجتماع الجزائر

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام أمس الخميس للجلسة السادسة على التوالي، وتجاوز برنت المستوى 50 دولارا للمرة الأولى في ستة أسابيع، مع تأهب كبار منتجي العالم لمناقشة تثبيت محتمل لمستويات الإنتاج.



وصعدت عقود "برنت" 1.04 دولار أو بنسبة 2.09% عند التسوية إلى 50.89 دولار للبرميل، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 51.05 دولار أعلى مستوى لها منذ 23 من يونيو.



وزادت العقود الآجلة للنفط الأميركي 1.43 دولار أو بنسبة 3.06% عند التسوية إلى 48.22 دولار للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق 48.38 دولار أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.



وصعد الخامان القياسيان أكثر من 20% من مستواهما المنخفض في أوائل أغسطس، بفعل أنباء عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين رئيسيين آخرين ربما يحيون محادثات لتثبيت مستويات الإنتاج عندما يجتمعون في الجزائر الشهر المقبل.