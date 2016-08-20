أطول موجة زيادة بحفارات النفط الأميركية خلال عامين

أضافت شركات إنتاج النفط الأميركية منصات حفر جديدة للأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة زيادة في عدد منصات الحفر في أكثر من عامين مع انتعاش أسعار النفط واتجاهها إلى المستوى 50 دولارا للبرميل المهم والذي يجعل العودة للإنتاج ذات جدوى.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن المنتجين أضافوا عشر منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب ليصل العدد الاجمالي للحفارات إلي 406 حفارات عاملة مقارنة مع 674 قبل عام.

وارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو تموز في أطول موجة زيادة أسبوعية منذ أبريل نيسان 2014 بعدما لامست أسعار الخام الأمريكي مستوى 50 دولارا للبرميل.

وواصلت شركات الطاقة إضافة حفارات جديدة على الرغم من هبوط الأسعار دون مستوى 40 دولارا للبرميل هذا الشهر لكن محللين عدلوا توقعات نمو عدد الحفارات بالخفض.

غير أن العقود الآجلة للخام ارتفعت بنحو 10 دولارات أو ما يعادل نحو 25 بالمئة في ما يزيد على أسبوعين بقليل بفعل تكهنات بأن المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين من البارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيتوصلون الشهر المقبل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة بقيادة روسيا.

وحلق الخام الأمريكي حول 48 دولارا للبرميل مقابل ذروته في 2016 البالغة 51.67 دولار للبرميل.