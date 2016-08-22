صادرات الصين من المنتجات النفطية تسجل قفزة في يوليو

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين، أن صادرات الصين من الديزل والبنزين والكيروسين ارتفعت في يوليو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في أحدث إشارة على أن أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم لا يمكنه التكيف مع فائض إمدادات الوقود في السوق المحلية.



وارتفعت صادرات الديزل بنسبة 181.8% إلى 1.53 مليون طن، وزادت شحنات البنزين 145% إلى 970 ألف طن، كما قفزت صادرات الكيروسين 46% إلى 1.09 مليون طن.



واستورد ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض 16.4% عن العام الماضي، في حين زادت مشتريات الكيروسين من الخارج بواقع 15.2% إلى 340 ألف طن.