تخمة قادمة من الصين والعراق تطيح بالنفط من جديد

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تشكك محللين في تمكن محادثات يجريها منتجو النفط الشهر المقبل من كبح جماح فائض المعروض من النفط، قائلين إنه من المحتمل أن يهبط خام برنت لأقل من 50 دولارا للبرميل، لأن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط الخام في أغسطس وتجاوزت 20% تبدو مبالغا فيها، بحسب ما نقلته "رويترز".



وقال متعاملون إن ارتفاع صادرات منتجات التكرير من الصين، ضغط أيضا على الأسعار، لأن هذا يُنظر إليه على أنه أحدث مؤشر لاستمرار تخمة المعروض من الوقود عالمياً.



وارتفعت صادرات الصين في يوليو من الديزل والبنزين 181.8%، و145.2% بالترتيب، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي إلى 1.53 مليون طن و970 ألف طن لكل منهما.

وهبط سعر خام برنت 51 سنتا أو 1% إلى 50.37 دولار للبرميل في الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو0.6% إلى 48.23 دولار للبرميل.

من ناحية أخرى، قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الإثنين، إن العراق صدر شحنتين جديدتين من غاز البترول المسال وشحنة من مكثفات الغاز.



وأضاف البيان أنه جرى تصدير الشحنات من الموانئ الجنوبية. وقد بدأ العراق هذا العام تصدير غاز البترول المسال ومكثفات الغاز المصاحب لإنتاج النفط من الحقول الجنوبية.



وكان محللون قد شككوا في ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة، قائلين إن كثيرا منه كان نتيجة عمليات تغطية مراكز دائنة، وتوقعوا أن تناقش محادثات المنتجين المقبلة في سبتمبر سبل الحد من فائض المعروض.