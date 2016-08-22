"بي.أن.بي باريبا" يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ2016

رفع بنك "بي.أن.بي باريبا" توقعاته لأسعار النفط متوقعاً أن يصل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 42 دولاراً للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2016 و49 دولاراً للبرميل (بانخفاض دولار واحد عن التوقع السابق) في 2017.

ويتوقع البنك بحسب تقرير له نقلته رويترز أن يبلغ متوسط سعر برنت 44 دولارا للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2016 و50 دولاراً للبرميل (بزيادة دولارين عن التوقع السابق) في 2017.

ويقول البنك إنه مع استمرار فائض المعروض فإن متوسط سعر النفط لن يتجاوز 50 دولارا للبرميل في أي ربع سنة حتى النصف الثاني من 2017.

ويرى "بي.أن.بي" إن الميزان النفطي ينبئ بمزيد من الزيادات المتواضعة في المخزونات العالمية مما قد يعني تجدد وهن السعر في السوق.