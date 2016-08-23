العراق يطلب من الشركات الأجنبية زيادة انتاجه النفطي

طلب العراق اليوم الثلاثاء من شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج النفط وصادراته مع انضمام بغداد إلى الدول التي تسلط الضوء على إمكانياتها في الإنتاج قبيل منتدى الطاقة الدولي، الذي سيعقد الشهر المقبل في الجزائر.

وعقد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي - الذي تولى منصبه في وقت سابق هذا الشهر - اجتماعا في بغداد مع شركات النفط العاملة في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد "أكد الوزير دعم عمل الشركات العالمية من أجل الارتقاء بمعدلات إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز."

وأضاف "الاجتماع يأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق."

ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك على هامش المنتدى الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول المقبل.