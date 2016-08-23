من هو الرابح من اتفاق تجميد الإنتاج النفطي المحتمل؟

قال بنك غولدمان ساكس إن قرار تجميد إنتاج النفط، في حال تم خلال اجتماع منتجي أوبك في الجزائر قد يؤذي منتجي أوبك، لأنه قد يشجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الحفارات 28% منذ مايو الماضي.

وأضاف بنك غولدمان ساكس أن هناك حلاً أفضل من تجميد الإنتاج هو التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في بعض الدول المنتجة.

وأوضح أن السعودية وإيران تواصلان التركيز على الحفاظ على الحصص السوقية ولن يتوافقا على تجميد الإنتاج.

كما تبقى هناك حالة عدم يقين حيال استدامة الإمدادات من العراق وليبيا ونيجيريا، ولكن لا توجد إشارات حول أي ضعف في الطلب.