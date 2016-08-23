موديز: ارتفاع النفط يخفف أعباء ميزانيات دول الخليج

أعلنت وكالة "موديز" أن ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير سيساهم في تخفيف العبء على الدول الخليجية، بحيث سيقلل من العجز في الموازنة وفي الحسابات الجارية.



وأشارت "موديز" إلى أن الكويت وقطر وسلطنة عمان الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، نتيجة اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل كبير عليها.

وتوقعت "موديز" أن يبلغ عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، و5.5% في قطر ونحو 15% في سلطنة عمان هذه السنة.

كما أضافت الوكالة أن التقلبات الأخيرة لأسعار النفط لن يكون لها أثر كبير على التصنيفات الائتمانية لدول الخليج، مشيرة إلى أنها ستظل تحت الضغط.