أسعار النفط تعمق خسائرها وبرنت تحت 49 دولارا

زادت أسعار عقود النفط خسائرها إلى أكثر من 2 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاربعاء بعد الاعلان عن زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية جددت القلق بشان وفرة الامدادات في السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل الاسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 500 ألف برميل.

وهبطت أسعار عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 1.37 دولار أو ما يعادل 2.83 بالمئة إلى 46.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.06 دولارر أو 2.12 بالمئة إلى 48.90 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط عادت للتراجع اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي زيادة مفاجئة بمخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، رغم تراجع مخزونات البنزين تراجعا حادا وهبوط مخزونات نواتج التقطير.

وخلال التعاملات السابقة اليوم انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا إلى 49.22 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى خلال اليوم عند 49.07 دولار، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 86 سنتا أو ما يعادل 1.8%، إلى 47.24 دولار للبرميل.

وقد ارتفعت مخزونات الخام بأربعة ملايين و500 ألف برميل، في حين كانت التوقعات لانخفاضها بـ 455 ألف برميل. أما مخزونات البنزين فقد تراجعت بمليونين و200 ألف برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها بمليون و200 ألف برميل.

وكانت جلسة الأمس قد شهدت ارتفاعات قوية للأسعار بأكثر من 1%، بفعل دعم إيراني محتمل لتثبيت الإنتاج في الاجتماع المرتقب الشهر المقبل لمنتجي النفط في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي.

لكن، مقابل الموقف الإيراني، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته بسوق النفط، مشيرا إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه "أوبك" لرفع الأسعار.

وهذه التصريحات من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط في جلسة اليوم.

وعلى صعيد متصل، أفاد العبادي أن العراق قد يضع ميزانيته العامة لسنة 2017 على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط، أي قرب مستوى العام الحالي، لكن هذا المستوى يشكل تراجعا عن التصور الأولي والذي كان عند 45 دولارا للبرميل.