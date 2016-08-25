أسعار النفط تواصل الهبوط مع تلاشي آمال تثبيت الإنتاج

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تركيز السوق على الوفرة في المعروض من الخام وتلاشي الآمال بتثبيت الإنتاج.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 48.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق أمس الأربعاء على هبوط نسبته 1.8%. ولم يسجل الخام الأميركي الخفيف تغيرا يذكر عند 46.77 دولار للبرميل، بعدما هبط 2.8% أمس الأربعاء.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 20% في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس، بفعل الحديث عن اتفاق محتمل قد يتوصل إليه مصدرو الخام لتثبيت مستويات الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار.

وسيلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على هامش منتدى الطاقة الدولي، الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر، خلال الفترة من 26 إلى 28 من أغسطس. لكن، آمال التوصل إلى الاتفاق انحسرت بفعل الإنتاج القياسي من "أوبك" في الوقت الذي يتوقع فيه القليل من المحللين فرض قيود اختيارية على إنتاج الخام.