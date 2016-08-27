النفط يقتفي أثر الدولار بعد خسارة أسبوعية بـ2 %

أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة على ارتفاع طفيف مع تجاذب السوق بين تعليقات من جانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأميركي.

واقتفت السوق أثر تحركات الدولار الذي تقلب بين الصعود والهبوط عقب تعليقات يلين التي قالت فيها إن مبررات رفع أسعار الفائدة الأميركية زادت في الأشهر القليلة الماضية.

وفي إحدى مراحل الجلسة صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2 بالمئة قبل أن تتراجع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا أو 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.92 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا أو 0.65 بالمئة عند 47.64 دولار للبرميل. ولقيت الاسعار دعما لفترة وجيزة من بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أظهرت أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة استقر هذا الاسبوع بعد أن سجل زيادات على مدى الاسابيع الثمانية الماضية.

وتنهي أسعار النفط الاسبوع منخفضة أكثر من 2 بالمئة وسيجتمع أعضاء منظمة أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع المنتجين والمستهلكين في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول.