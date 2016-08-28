الفالح: طرح اكتتاب "أرامكو" للمستثمرين مطلع 2018

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن أسهم شركة أرامكو قد تطرح للاكتتاب العام في مطلع عام 2018، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها.



وأوضح الفالح خلال جلسة نقاش في لوس أنجلوس ضمن فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي الأميركي أن أرامكو لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين لكي يدخلوا في الاكتتاب وإنما سيتم فتحه أمام جميع المستثمرين.

في سياق آخر، أكد وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع وكالة رويترز، أنه لا يرى ضرورة لتدخل كبير في أسواق النفط، التي تسير في الاتجاه الصحيح بحسب وصفه.