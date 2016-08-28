المزروعي: حصة أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن حصة دول أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد في حين تواجه المنظمة تراجعا في أسعار الخام.

وكتب المزروعي في تغريدة على موقع تويتر أمس السبت "بالرغم من تضارب الآراء حول وضع السوق البترولية إلا أننا نرى أن الحصة السوقية لدول المنظمة جيدة عند هذا المستوى."

وأبدى المزروعي اعتقاده بأن أي قرار مستقبلي بشأن إنتاج الخام سيتطلب مشاركة جميع الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى كبار المنتجين الآخرين.

وكتب دون الخوض في تفاصيل "لا ننكر التحديات الموجودة في السوق ولكننا على ثقة في أن قطاع النفط في دولنا سوف يمكننا قريبا من الوصول إلى الاتزان المطلوب في السوق."

يجتمع أعضاء أوبك علي هامش منتدى الطاقة العالمي الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول.

وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز بأنه لا يعتقد أن من الضروري القيام بأي "تدخل كبير" في أسواق النفط في الوقت الحاضر.