تخمة المعروض تبقي خام برنت بحدود 49 دولاراً

هبطت أسعار النفط مقتربة من 49 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين تحت ضغط من زيادة إنتاج دول الشرق الأوسط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتضرر السلع الأولية من ارتفاع الدولار.



وقال وزير النفط العراقي يوم السبت إن بلاده التي صدرت المزيد من الخام من المرافئ الجنوبية في أغسطس آب ستواصل زيادة إنتاجها من النفط في الوقت الذي أبقت فيه المملكة العربية السعودية إنتاجها عند مستويات قياسية هذا الشهر.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 49.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش. وخام القياس العالمي منخفض بأكثر من ستة بالمئة عن مستوى الذروة الذي سجله هذا العام والذي بلغ 52.86 دولار للبرميل في التاسع من يونيو حزيران.



وانخفض الخام الأميركي 60 سنتا إلى 47.04 دولار للبرميل.



وأدى الحديث عن ارتفاع الانتاج إلى انحسار التوقعات بتوصل المنتجين من داخل أوبك وخارجها مثل روسيا الشهر المقبل إلى اتفاق بشأن خطوات لدعم الأسعار مثل تثبيت الإنتاج بعد انهيار جهود مماثلة في أبريل نيسان الماضي.



ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك اجتماعا رسميا في الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي من المتوقع أن تحضره روسيا.

إلى ذلك، توقع الخبير النفطي محمد الشطي أن تسود حالة التذبذب على أسعار النفط صعوداً وهبوطاً في الفترة المقبلة السابقة للمحادثات في الجزائر ما بين 26 و28 من سبتمبر لمناقشة تجميد إنتاج النفط، لتعود في ما بعدها السوق النفطية لتشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح الشطي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن هناك عوامل إيجابية ستدعم أسعار النفط وفي مقدمتها تعافي الطلب الآسيوي على النفط الذي سيشهد ارتفاعات واضحة في منتصف سبتمبر المقبل، كما سيتحسن الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير مقابل تقلص المعروض والمخزون النفطي، وهذا ما سيحدث توازناً في السوق في الربع الرابع ليعود ويلامس برنت مستوى 50 دولاراً من جديد ، بسحب الشطي.

وفي مواجهة العراقيل والمؤشرات السلبية التي تتمثل في إرتفاع إنتاج العراق وإعلان إيران أنها لن تتعاون في المحادثات المقبلة التي تجريها الدول المنتجة للنفط لتجميد الإنتاج، تبرز وفق ما قال الشطي مؤشرات إيجابية ستدعم أسعار النفط خصوصاً وأن الاقتصاد الأوروبي يشهد تعافياً ، كما توجد مؤشرات بأن الاقتصاد الأميركي سيشهد تحسناً في المنتصف الثاني من العام الجاري.

وقال تجار إن هبوط الأسعار كان نتيجة ارتفاع الإنتاج من الشرق الأوسط حيث بلغ متوسط صادرات النفط من موانئ العراق الجنوبية 3.205 مليون برميل يوميا في أغسطس آب متجاوزا متوسط المستوى الذي شهدته هذه الصادرات في يوليو تموز وذلك حسبما قال مسؤولان من شركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة.

وبلغ متوسط الصادرات في يوليو/تموز 3.202 مليون برميل يوميا.

وقالت إيران أيضا الأسبوع الماضي إنها لن تتعاون في المحادثات المقبلة التي يعقدها المنتجون في سبتمبر أيلول إلا إذا اعترف المصدرون بحق طهران في استعادة حصتها بالسوق والتي فقدتها خلال العقوبات الدولية التي لم تُرفع عنها إلا في يناير كانون الثاني.