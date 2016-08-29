مصر: 30 مليار دولار مشاريع بالغاز الطبيعي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن بلاده تخطط للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، مؤكدا أن الاستثمارات المتوقعة بهذا القطاع تقدر بنحو 30 مليار دولار في 3 مشاريع كبرى.

وأوضح عبدالعزيز في مقابلة مع قناة "العربية" أن تمويل هذه المشاريع سيكون جزء منه ضمن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع شركات كبرى مثل "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية، مشيراً إلى 3 حقول كبرى هي "زهر" و"شمال الاسكندرية" و"نورس".

واعتبر أن هذه الخطط ترمي على المدى الاستراتيجي إلى "جعل مصر مركزا إقليميا في تداول الطاقة ومنتجات الغاز"، موضحا أن لدى مصر بنية قوية تتمثل بشبكة للغازات الطبيعية ومصانع للإسالة وخط سوميد، بجانب المشروع الجديد لإنتاج كميات أكبر.