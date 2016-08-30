تراجع الدولار يدعم أسعار النفط عند 49 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي لامسه أمس رغم استمرار تأثر الأسعار سلبا بشكوك في اتفاق منتجي الخام الشهر المقبل على تثبيت مستويات الإنتاج.



وتراجع الدولار من ذروته التي بلغها أمس الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف هذا الأسبوع والتي قال عنها نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ستانلي فيشر إنها ستكون مهمة في تحديد ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة قريبا.



ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة مشتريات النفط على حائزي العملات الأخرى بما قد يحفز الطلب.



غير أن الشكوك في توصل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج ما زالت تضغط على الأسعار.



وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 49.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش بزيادة سنتين عن الإغلاق السابق.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 47.07 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه لا يعتقد أن التدخل في أسواق النفط ضروري نظراً لأن "السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وأعقبت ذلك تصريحات من وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال فيها إن الحصة الحالية لأوبك في سوق النفط "عند مستوى جيد".



وفي العراق الذي رفع صادراته من الخام هذا الشهر من موانئه الجنوبية عن مستواها في يوليو تموز قال وزير النفط يوم السبت إن بلاده ستواصل زيادة الإنتاج.

