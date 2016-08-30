مسؤولون بشركات النفط يتوقعون استمرار تذبذب الأسواق

أشار عدد من التنفيذيين في كبرى شركات النفط إلى أن التوازن لن يعود إلى الأسواق قبل النصف الثاني من العام المقبل، نتيجة الفائض الضخم في المعروض العالمي، بالإضافة إلى الغموض حول مستويات الإنتاج لبعض المنتجين.

وجاءت المناقشات على هامش مؤتمر ONS النفطي في مدينة Stavanger النرويج.

ورأى الحاضرون أن العوامل المؤثرة في السوق حالياً هي الطلب من الأسواق الكبرى مثل الصين والهند، وغموض مستويات إنتاج إيران والعراق، ومدى مرونة منتجي النفط الصخري الأميركي تجاه ضعف الأسعار.

من ناحيةٍ أخرى، كانت بعض الآراء أكثر تفاؤلاً، حيث توقعت عودة التوازن إلى الأسواق بنهاية العام الحالي، كما توقع الرئيس التنفيذي لشركة Shell أن الطلب سيرتفع بمليون ونصف المليون برميل يومياً، وأن الشركات ستحتاج إلى ضخ استثمارات قيمتها تريليون دولار سنوياً لمقابلة الطلب.