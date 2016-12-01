هل يعيد إنتاج النفط الصخري أسعار الطاقة للتراجع؟

بعد ارتفاع أسعار النفط، عقب قرار "أوبك" بخفض الإنتاج بمليون و200 ألف برميل يومياً، تتوقع البنوك الكبرى أن تتراجع أسعار النفط مجدداً العام المقبل.

ورأى Morgan Stanley أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدّة سيرتفع، ما سيدفع الأسعار إلى التراجع في أواخر 2017.

من جهة ثانية، يتوقع Goldman Sachs أن تتراجع الأسعار باتجاه 50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام المقبل، بعد توقعاته بوصولها إلى مستويات 60 دولاراً.

أمّا شركة Mitsui اليابانية التي تمتلك أصولا في النفط الصخري الأميركي، فتتوقع أن يهبط سعر البرميل إلى نطاق 40 دولاراً بسبب التزايد المتوقع في حفر آبار النفط الصخري.