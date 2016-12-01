بوطرفة: اجتماع بين "أوبك" ومنتجين مستقلين في 9 ديسمبر

كشف وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة لـ"العربية"، عن اجتماع مقبل في 9 ديسمبر يجمع أعضاء من "أوبك" ومن خارج المنظمة في الدوحة.

وأوضح أن الاجتماع الذي ستحضره بعض دول "أوبك" إلى جانب الأمين العام للمنظمة، سيخصص للمصادقة على الاتفاق حول خفض إنتاج النفط، الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء في فيينا عقب اجتماع حاسم، إلى جانب أرقام التخفيضات التي تم تحديدها.

وكان أعضاء منظمة "أوبك" اتفقوا في اجتماع فيينا أمس على تقليص 1.2 مليون برميل يومياً من إنتاج نفط المنظمة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2008، فيما تعهدت دول خارج "أوبك" بخفض 600 برميل يومياً من إنتاجها.

من ناحية أخرى، أشار الوزير الجزائري إلى أن الجانب الإيراني "قدم طلبات معينة في اجتماع الدوحة حاولنا التوافق معها"، وفي زيارة خاصة أجراها لإيران سبقت اجتماع فيينا، قدم بوطرفة الاقتراح الجزائري لإيران التي أبدت استعدادها، بحسب وصفه.

ولفت بوطرفة إلى أن هناك مشكلة أخرى غير إيران، شكلها الجانب الروسي، الذي لم يكن يتحدث في السابق عن خفض الإنتاج وإنما كان يرغب في تجميده فحسب.

وقال: "زرت موسكو مع الوزير الفنزويلي قبل يوم من اجتماع فيينا لإقناعهم بخفض الإنتاج، وقالت روسيا حينها إنها ستخفض إنتاجها بين 200 و250 ألف برميل يومياً".

لكن بعد اجتماع "أوبك" تعهدت روسيا بتقليص 300 ألف برميل يومياً من إنتاجها بشكل تدريجي.

وأعرب وزير الطاقة الجزائري الذي يوصف بأنه "عراب اتفاق فيينا"، عن ارتياحه التام لجهة التوصل للاتفاق، قائلاً: "لم يكن أحد يتوقع خروج 1.8 مليون برميل نفط يومياً من السوق".