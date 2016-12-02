بعد شد وجذب.. مشروع "ترك-ستريم" للغاز الروسي يرى النور

وافق البرلمان التركي على اتفاق يتعلق بخط الأنابيب البحري "ترك-ستريم" الذي من المقرر أن يضخ الغاز الروسي عبر تركيا إلى جنوب شرقي أوروبا، دون المرور بالأراضي الأوكرانية.



وجرى توقيع اتفاق ثنائي بشأن خط الأنابيب في إسطنبول بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاشر من أكتوبر.

وقد تعرض المشروع إلى تأخيرات عديدة وشكوك في جدواه، حتى أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح قبل عام بأن بلاده علقت الأعمال التحضيرية لمشروع خط أنابيب الغاز "ترك-ستريم"، بعد توترات بين موسكو وأنقرة على خلفية إسقاط الأخيرة لطائرة روسية.