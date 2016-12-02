مستوى قياسي لصادرات نفط العراق في نوفمبر

قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس الخميس، إن صادرات العراق النفطية سجلت مستوى قياسياً بلغ 4.051 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وقالت الوزارة إن إجمالي صادرات حقول النفط الجنوبية بالبلاد بلغ 3.407 مليون برميل يومياً. وبلغت صادرات حقول كركوك 64 ألف برميل يوماً، فيما جرى تصدير 580 ألف برميل يومياً من الحقول التي تسيطر عليها سلطات حكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.



ولم تعلن الوزارة أي بيانات لمستوى الصادرات العراقية في أكتوبر. لكن مصادر في قطاع النفط على دراية بعمليات التصدير العراقية قالت لـ "رويترز" إن صادرات أكتوبر من المرافئ الجنوبية بلغت 3.310 مليون برميل يومياً.