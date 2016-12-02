مصر تقبل 6 عروض تنقيب عن النفط والغاز بـ200 مليون دولار

قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن مصر قبلت ستة عروض للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في ست مناطق، باستثمارات إجمالية لا تقل عن 200 مليون دولار و "منح توقيع بـ 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئراً".



وأعلنت الهيئة العامة للبترول في مايو عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط في 11 قطاعاً في خليج السويس والصحراء الغربية، في الوقت الذي تطمح القاهرة فيه لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.



وأشار البيان إلى أن العروض المقبولة شملت العرض المقدم من شركة "بي.بي" لمنطقة شمال شرقي رمضان، باستثمارات حدها الأدنى 46 مليون دولار، ومنحة توقيع خمسة ملايين دولار وحفر ثلاثة آبار، والعرض المقدم من شركة "أباتشي" الأميركية لمنطقة شمال غربي الرزاق، باستثمارات حدها الأدنى 60.6 مليون دولار، ومنحة توقيع 30 مليون دولار وحفر عشرة آبار.



كما وافقت الهيئة على العرض المقدم من شركة "أباتشي" الأميركية لمنطقة جنوب علم الشاويش، باستثمارات حدها الأدنى 12 مليون دولار، ومنحة توقيع عشرة ملايين دولار، وحفر أربعة آبار.

وهناك عرض "أبيكس انترناشيونال انرجي" الأميركية لمنطقة شمال غربي بدر الدين، باستثمارات حدها الأدنى 19.4 مليون دولار، ومنحة توقيع 1.7 مليون دولار، وحفر ثلاثة آبار.

بالإضافة إلى عرض الشركة ذاتها لمنطقة جنوب شرقي مليحة باستثمارات حدها الأدنى 26.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار، وحفر ستة آبار.



وبحسب البيان جرت الموافقة أيضاً على العرض المقدم من شركة "شل" الهولندية الإنجليزية لمنطقة شمال أم بركة، باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 18 مليون دولار وحفر سبعة آبار.