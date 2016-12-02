وكالة الطاقة: سوق النفط مقبلة على فترة من التقلبات

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أسواق النفط تقبل على فترة تقلبات أكبر في الأسعار، بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج.

وذكر بيرول خلال مؤتمر للطاقة في العاصمة السلوفاكية، أمس الخميس، أن "تدفقات النفط الأميركي ستزيد إذا ارتفعت الأسعار إلى قرب 60 دولاراً للبرميل".

وقال بيرول: "على عكس ما حدث في قرارات أوبك السابقة، فإن قدراً كبيرا من النفط في الولايات المتحدة سيكون جاهزاً للتدفق على الأسواق، إذا تحركت الأسعار إلى قرب 60 دولاراً للبرميل".

وأضاف: "ماذا يعني ذلك؟ يعني فرض ضغوط نزولية على الأسعار من جديد. كثير من النفط، والطلب لن يستطيع استيعاب العرض. ومن ثم فإن الاتجاه الصعودي للأسعار قد يتمخض في نهاية المطاف عن نمو أكبر من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق التي تدر أرباحاً لكن ليس عند 45 دولاراً للبرميل بل قرب 55-60 دولاراً".



وتابع: "هذا التقلب قد يستمر معنا لبعض الوقت.. نقبل على فترة تتسم بتقلبات أكبر في أسعار النفط".

وتوصل أعضاء "أوبك" الأربعاء إلى أول اتفاق على خفض الإنتاج منذ العام 2008.

ووافق العراق على كبح إنتاجه المتنامي، بينما ستشارك روسيا غير العضو في "أوبك" في تخفيضات الإنتاج للمرة الأولى خلال 15 عاماً، للمساهمة في تعزيز أسعار النفط.