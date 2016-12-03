اجتماع اللمسات الأخيرة على اتفاق النفط السبت المقبل

قال مصدران لرويترز، إن أوبك ستجتمع مع دول من خارج أوبك لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية للحد من الإنتاج العالمي للنفط في العاشر من ديسمبر/كانون الأول في فيينا.

وكان مصدران في أوبك قد قالا في وقت سابق، إن من المقرر أن يُعقد الاجتماع في العاصمة الروسية موسكو، ولكنهما قالا فيما بعد إن الخطة تغيرت.

وكانت أوبك قد اتفقت الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير/كانون الثاني في محاولة لخفض الفائض من المعروض العالمي من النفط وتعزيز الأسعار.

وتأمل أوبك أن تسهم الدول غير الأعضاء فيها بنحو 600 ألف برميل يوميا في هذا الخفض. وقالت روسيا إنها ستخفض الإنتاج نحو 300 ألف برميل يوميا.

ارتفعت أسعار النفط لتسجل أفضل أداء أسبوعي لها، فيما لا يقل عن 5 سنوات واستقرت فوق 51 دولاراً للبرميل عقب قرار أوبك خفض إنتاج الخام للحد من تخمة المعروض العالمي، التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 52 سنتا أو 0.96 بالمئة ليبلغ عند التسوية 54.46 دولار للبرميل. وارتفع عقد برنت أكثر من 15 في المئة على مدى الأسبوع، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2009.

وأنهى الخام الأميركي الجلسة مرتفعاً 62 سنتاً أو 1.21 بالمئة ليبلغ عن التسوية 51.68 دولار للبرميل، ويحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل 2011 بارتفاعه 12 بالمئة.

وحصل النفط على الدعم من انخفاض الدولار الذي تراجع مقابل سلة من العملات. لكن متعاملين قالوا إن عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع حدت من مكاسب الخام.