قفزة جديدة بنشاط حفارات النفط الأميركية

واصلت شركات الطاقة الأميركية زيادة أنشطة الحفر النفطية للشهر السابع هذا الأسبوع مع مضيها قدما في خططها الرامية لزيادة عدد منصات الحفر في ظل ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى في أكثر من عام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع ثلاث منصات في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 477 منصة، وهو أعلى مستوى منذ يناير لكنه يظل دون عددها البالغ 545 منصة الذي سجلته قبل عام.

ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما إلى نحو 50 دولارا للبرميل، أضافت الشركات 161 منصة حفر نفطية في 24 أسبوعا من الأسابيع السبعة والعشرين الأخيرة.

وهذا هو التعافي الأكبر في عدد منصات الحفر الذي ترصده بيكر هيوز منذ تضرر السوق من تخمة في المعروض استمرت على مدار أكثر من عامين.

وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016.

وجرى تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة عند حوالي 51 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهرا بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تقييد الإنتاج للمرة الأولى في 8 سنوات.

ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية الإنفاق على أنشطة الحفر وزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الخام.