المغرب ونيجيريا يعلنان عن ربط قاري عبر أنبوب لنقل الغاز

أعلن المغرب ونيجيريا عن إطلاق مشروع إنجاز ربط ثنائي عبر خط أنابيب للغاز.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن "المشروع الإقليمي" سيربط "الموارد الغازية" لنيجيريا مع "موارد بلدان غرب إفريقيا" مباشرة بالمغرب.

ووفق الرباط، فإن "مشروع خط أنابيب الغاز" يهدف لـ"تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي" مع "تسريع مشاريع الكهربة في المنطقة"، ومنصة من أجل "إحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء" يمكن ربطها مستقبلا مع "السوق الأوروبية للطاقة".

ومن أهداف الربط القاري بين المغرب ونيجيريا عبر أنبوب لنقل الغاز، "تطوير أقطاب صناعية في المنطقة في قطاعات الصناعة والأعمال في المجال الفلاحي والأسمدة"، والنجاح في "استقطاب رؤوس أموال أجنبية".

وفي الصفحات الجديدة للعلاقات الثنائية المغربية النيجيرية، وقعت الرباط وأبوجا على "اتفاقيات التعاون الثنائية" في الاستثمار والتكوين وتقوية قدرات الشباب والهيدروكاربورات والمعادن والسياحة والبنوك والمالية والتأمين واللوجستيك.