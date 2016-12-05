3 شركات نفطية تتلقى 51.2 مليون دولار من كردستان

قالت شركة جلف كيستون، اليوم الاثنين، إنها تلقت مدفوعات بقيمة 15 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، مقابل مبيعات النفط المخصص للتصدير من حقل شيخان عن شهر سبتمبر أيلول 2016.

وأضافت الشركة أنه عقب تلقي هذه المدفوعات فإن السيولة النقدية لديها بلغت 104.5 مليون دولار.

من ناحية أخرى قالت شركة دي.إن.أو اليوم إنها تلقت مدفوعات بقيمة 36.20 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق مقابل تسليمات النفط الخام المخصصة لأسواق التصدير من حقل طاوكي عن شهر سبتمبر أيلول.

وأضافت الشركة أنه سيجري تقسيم هذه المدفوعات بينها وبين شريكتها جينيل إنرجي بالتساوي، وأن المدفوعات تضمنت 30.36 مليون دولار مقابل شحنات شهر سبتمبر أيلول و5.84 مليون دولار لتغطية المستحقات القائمة عن التسليمات السابقة.

وقالت الشركة إن إنتاج حقل طاوكي في سبتمبر أيلول بلغ في المتوسط 112.897 ألف برميل يوميا من بينها 112.282 ألف برميل يوميا جرى تصديرها عبر تركيا.