المكسيك وكازاخستان تنضمان إلى اجتماع أوبك السبت المقبل

انضمت كل من المكسيك وكازاخستان إلى الدول المنتجة للنفط التي ستجتمع مع منظمة أوبك يوم السبت في فيينا.

وقال وزير الطاقة في كازاخستان إنه يعتزم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في الـ10 من الشهر الجاري ولكنه لم يقطع أي تعهدات بشأن خفض الإنتاج.

من جهة أخرى، قال مصدران في قطاع الطاقة إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يخطط لعقد اجتماع مع شركات النفط الروسية غداً قبل زيارته فيينا في مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام.



ومن المتوقع أن يحدد الاجتماع مع شركات النفط الشروط المتعلقة بخفض الإنتاج الذي يجب على الشركات الروسية تنفيذه والذي تعهدت روسيا بتطبيقه في إطار اتفاق مع أوبك.



وبلغ إنتاج النفط الروسي في نوفمبر مستوى مرتفعا جديدا لما بعد الحقبة السوفيتية ليبلغ 11.21 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوى في نحو 30 عاما.

وتجتمع المنظمة مع منتجي النفط من خارجها لوضع اللمسات النهائية على اتفاق للحد من إنتاج النفط عالميا . حيث تأمل أوبك في مساهمة المنتجين من خارجها بخفض إضافي للإنتاج قدره 600 ألف برميل يوميا. وكانت روسيا أعلنت استعدادَها لتخفيض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وقُبيل سَرَيان اتفاق خفض الإنتاج، ارتفع إنتاجُ أوبك إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز، مدعوماً بنموٍ قوي للإمدادات من العراق وليبيا ونيجيريا.

إلى ذلك، أعلن وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن الكويت ستطلب اجتماعاً للجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط في فبراير أو مارس من العام المقبل.