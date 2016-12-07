المزروعي: ارتفاع النفط سيقدم حوافز للاستثمار بالإنتاج

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، إن الأوساط النفطية متفائلة بشأن التزام المنتجين من خارج أوبك بخفض الإنتاج.

وقال المزروعي إن سوق النفط العالمي يحتاج إلى مستويات سعرية توفر حوافز للاستثمار في الإنتاج، وإنه حتى عند سعر 50 دولاراً للبرميل كانت الاستثمارات تنخفض. وأضاف في قمة بلومبيرغ للأسواق "اختبرنا أسعاراً عند 40 و50 دولاراً، ولم ينجح الأمر."

كما قال الوزير الإماراتي إنه وفي أعقاب اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط بنهاية الشهر الماضي بات واثقا من أن المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا سيخفضون الإنتاج أيضا.

وفي هذا السياق قال المزروعي إن سوق النفط قد يصحح وضعه إلى مستويات معقولة في غضون ستة أشهر. وأضاف "سنرى خلال ستة أشهر ما هو المطلوب وسنأخذ التدابير المناسبة".