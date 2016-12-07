مخزونات النفط الأميركية تهبط 2.4 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

لكن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 3.8 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.4 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات المشتقات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد بمقدار 134 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات التصدير في المصافي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وسجلت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفاعا بمقدار 730 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.8 مليون برميل يوميا.