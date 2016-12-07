"شل" توقع مذكرة تفاهم مع إيران.. والتفاصيل "سرية"

أكد متحدث باسم شركة "رويال داتش شل"، اليوم الأربعاء، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية "لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون المحتمل".

وقال المتحدث: "تفاصيل الفرص المحددة سرية".

وصرح مسؤول في وزارة النفط الإيرانية لـ"رويترز" في وقت سابق اليوم، بأنه من المنتظر أن توقع "شل" ثلاث مذكرات تفاهم في طهران لتطوير حقلي ازاديجان الجنوبي ويادافاران النفطيين وحقل غاز كيش.

وقال المسؤول إن شركة "توتال" ستبدأ التفاوض على مشروعات جديدة للنفط والغاز في إيران، لكنها لن توقع أي اتفاقات اليوم. ووقعت "توتال" الشهر الماضي أول اتفاق لشركة طاقة غربية مع إيران منذ رفع العقوبات عنها.

وقال محللون إن الاتفاقات تظهر أن شركات النفط الكبرى مستعدة للاستمرار في القيام بأنشطة مع إيران، رغم المخاطرة المتمثلة في احتمال إلغاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاتفاق النووي الذي أنهى العقوبات المفروضة على طهران.

وصرح ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية بأنه سيلغي اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، واصفاً إياه بأنه "أسوأ اتفاق تفاوضي على الإطلاق".

وتأمل طهران - ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك- في أن تجذب عقود النفط الإيرانية الجديدة الشركات الأجنبية، وأن تعزز الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمارات.

ولم تقدم الشركات الغربية التي تغريها احتياطيات النفط والغاز الإيرانية الكبيرة على الدخول بقوة في إيران حتى الآن، رغم رفع العديد من العقوبات عنها، والعقود الجديدة التي تهدف لتحسين الشروط التي تعرضها إيران في اتفاقيات تطوير النفط.

وستطرح إيران أول عطاء بالصيغة الجديدة لتطوير حقول النفط والغاز، منذ رفع العقوبات الدولية عنها بعد يناير من العام المقبل.