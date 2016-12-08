أذربيجان تُعد مقترحات لمحادثات خفض إنتاج النفط

قال مسؤول في وزارة الطاقة الأذربيجانية لرويترز، اليوم الخميس، إن أذربيجان ستعد "مقترحات ملموسة" لمحادثات خفض إنتاج النفط التي تعقد في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وأذربيجان ثالث أكبر منتج للنفط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وبعد اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعهدت روسيا بخفض إنتاج النفط 300 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن يحذو بقية المنتجين المستقلين حذو روسيا في خفض الإنتاج الإجمالي.

وقال المسؤول "تخطط أذربيجان لخفض حصة إنتاجها النفطي تماشيا مع النسبة المئوية لخفض (إنتاج النفط) وفقا لرؤية روسيا والمنتجين المستقلين الآخرين."

كانت أوبك اتفقت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على أول خفض في الإنتاج منذ عام 2008 لتقلص إنتاجها النفطي نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.