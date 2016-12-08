بنك أوف أميركا: سوق النفط سيشهد نقصاً في المعروض بـ2017

توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش أن تدخل السوق النفطية العالمية في العجز أو النقص في المعروض في الربع الأول من العام المقبل، بعد اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج في الـ 30 من نوفمبر الماضي.

وأبقى البنك العالمي على توقعاته لأسعار النفط خلال العام المقبل عند 61 دولاراً لخام برنت، و59 دولاراً للخام غرب تكساس.

وتوقع بنك أوف أميركا نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، لكنه أشار إلى مخاطر قد تخفض التوقع، منها رفع الفائدة الأميركية وانخفاض العملة الصينية، وعدم التزام دول أوبك أو روسيا باتفاق خفض الإنتاج.