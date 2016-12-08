جلينكور وقطر تشتريان حصة 19.5% في روسنفت

قال الكرملين في إعلان غير متوقع في وقت متأخر، اليوم الأربعاء، إن مجموعة جلينكور لتجارة السلع والتعدين وصندوق الثروة السيادي القطري سيشتريان مجتمعين حصة قدرها 19.5% في شركة روسنفت النفطية الروسية، التي تسيطر عليها الدولة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع مع إيجور ستشين الرئيس التنفيذي لروسنفت "إنه أكبر اتفاق للخصخصة.. أكبر صفقة للبيع والشراء في قطاع النفط والغاز العالمي في 2016 ."

وهنأ بوتين ستشين على الاتفاق وقال إنه يأمل بأن اتحاد المستثمرين الجدد سيحسن الحكومة والشفافية في روسنفت وسيرفع قيمتها السوقية.

وأضاف بوتين أن الحكومة الروسية ستحتفظ بحصة مسيطرة تزيد عن 50% في روسنفت. وسيكون لجلينكور والصندوق القطري حصتان متساويتان في اتحاد المستثمرين.

ووفقا للكرملين فإن روسيا ستحصل على 10.5 مليار يورو، ما يعادل (11.3 مليار دولار) من الصفقة وستقوم بإعداد نظام لتحويل العملة الأجنبية لتفادي تقلبات في الأسواق المالية قد تنتج عن دخول مبالغ نقدية كبيرة من الاتفاق إلى النظام المالي الروسي.

وقال البنك المركزي الروسي إنه على اتصال مع روسنفت لإعداد نظام التحويل.