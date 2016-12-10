أوبك تقترب من اتفاق تاريخي مع المنتجين من خارجها

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إنه يتوقع توقيع إجمالي 12 دولة من غير الأعضاء في أوبك على إعلان مع أوبك للمساعدة في خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار في أول خطة من نوعها منذ عام 2001.

وأضاف للصحفيين اليوم السبت قبل الاجتماع "بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك سيكون الخفض 600 ألف برميل يوميا أو أكثر... هذا اجتماع تاريخي للغاية... سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة."

ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط العراقي جبار لعيبي قوله إن تعهدات المنتجين المستقلين من خارج المنظمة ستكون كافية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وكانت دول "أوبك" أقرت مؤخرا على خفض الإنتاج بنسبة 4.5% أو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يومياً.

من جهة اخرى اعلنت وزارة الطاقة الروسية ان الشركات الروسية المنتجة للنفط ايدت مبادرة خفض انتاج النفط الخام عقب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للحد من الانتاج.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن ممثل الوزارة قوله عقب اجتماع بين وزير الطاقة إلكسندر نوفاك وشركات النفط إن "جميع الشركات أيدت اقتراحاتنا بالحد من مستوى الإنتاج".