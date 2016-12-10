صمام تقييد إنتاج النفط من داخل أوبك بدأ بالعمل

أبلغت دول منتجة من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط عملاءها في اميركا واوروبا أنها ستخفض تسليمات النفط الخام اعتبارا من يناير في الوقت الذي أشارت فيه روسيا إلى أن التزام المنتجين المستقلين بالمشاركة في اتفاق أوبك للحد من الإنتاج مازال يواجه تحديات.

ونقلت رويترز عن مصدر لم تسمه، أن خفض الإمدادات لشركات التكرير الآسيوية سيكون أقل من أوروبا والولايات المتحدة وشركات النفط الكبرى. وقال "نخفض الإمدادات أكثر إلى الولايات المتحدة لأن المخزونات... بالغة الارتفاع".

وتجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا على أمل أن يلتزم المنتجون المستقلون بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا بعد أن اتفق أعضاؤها على خفض بواقع 1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر بأوبك إن 9 دول من غير الأعضاء في أوبك سيشاركون في الاجتماع وهم أذربيجان وقازاخستان وسلطنة عمان والمكسيك وروسيا والسودان وجنوب السودان والبحرين وماليزيا. وقد تشارك بوليفيا أيضا في المحادثات وفقا لمصدر في أوبك.

وقال وزير خارجية الإكوادور جيوم لونج الذي يمثل البلد العضو في أوبك في الاجتماع لرويترز "هناك وجود أكبر بكثير مما توقعنا... واعتقد أن البلدان تأتي لسبب."

وإلى الآن تعهدت روسيا وعمان فقط بخفض إنتاجهما في حين قال مصدر في أوبك إن المكسيك قد تساهم في الخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا.

وعلى النقيض تخطط كازاخستان لزيادة الإنتاج في 2017 مع تدشينها لمشروع كاشاجان الذي طال انتظاره.

ومن المتوقع أن تتحمل روسيا عبء نصف الخفض الذي ستنفذه الدول غير الأعضاء في أوبك لكن موسكو لمحت اليوم إلى أن هناك عقبات يجب معالجتها قبل التوصل إلى اتفاق.

غير أن وزير الطاقة الروسي قال للصحفيين لدى وصوله إلى فيينا إنه يتوقع إسهاما كاملا من جانب منتجي النفط المستقلين في تخفيض الإنتاج الذي جرى الاتفاق عليه في وقت سابق مع أوبك.

وقال نوفاك "أنظر لحدث الغد بتفاؤل...أعتقد أننا سنتفق ويجب أن نتفق".

وأخطر العراق ثاني أكبر منتجي أوبك مشتري خامه الأمريكيين والأوربيين بشأن خفض مزمع وفقا لمصدر مطلع بالقطاع حسبما ذكر مصدر في القطاع على دراية بالموضوع.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة إنها تعتزم إبلاغ مشتري خامها في الخارج قريبا بخفض مخصصاتهم.

وتعهدت الكويت بخفض إنتاجها النفطي بواقع 210 آلاف برميل يوميا في حين تعهد العراق بتقليص إنتاجه بواقع 131 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق أوبك.